«Единственный взрослый в семье»: Психолог объяснила, почему дочь Самойловой Ариела оказалась зрелее ее самой

30 сентября 2026, 17:09

Психолог Кардиакос: в ситуации с Джиганом дочь Ариела зрелее Самойловой

Дочь Джигана и Оксаны Самойловой Ариела (кадр из шоу «Осторожно: Собчак»)

Пока общество обсуждает скандалы вокруг семьи Самойловой, внутри самой семьи разворачивается куда более тихая и куда более страшная драма — драма взросления ребенка, который так и не получил права быть ребенком. По словам специалистов, Ариела — девочка, которая говорит о реальности там, где ее мать предпочитает закрывать глаза.





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» уточнила, что это не повод для гордости, а повод для тревоги.





«Когда в семье один из родителей теряет опору в реальности, дети бессознательно начинают занимать его место. Это явление в психологии называется парентификацией. Ариела выполняет роль "единственного взрослого" — не потому, что она хочет, а потому что больше некому. Оксана говорит: "Ну он же не целился в них, он же этого не сделал". А Ариела говорит о том, что он мог это сделать. Оксана говорит: "Я верю, что он вылечится, это болезнь, он не со зла". А Ариела говорит, что человек — наркоман», — описала эксперт разницу в восприятии.

«Ариеле — не восемнадцать. Она подросток, который сам еще нуждается в стабильном окружении и стабильных родителях. Но вместо этого она получает роль того, кто держит семейную конструкцию от полного обрушения. И это имеет свою цену. Любое самоповреждающее поведение у ребенка — это возможность почувствовать себя живым, значимым, увиденным хотя бы самой собой. Через боль даже. Когда ребенок не получает подтверждения своего существования от взрослых, он начинает искать его в самом себе — и находит в самом разрушительном из доступных способов», — объяснила Кардиакос.

«Ариела впадает в парентификацию — становится родителем своему родителю. И принимает решение быть тем, кто защитит — пусть не своего отца, а другие семьи. Быть наркологом-психиатром и лечить подобное. Быть родителем еще большему числу людей. В Ариеле чувствуется много одиночества. И одновременно — большая готовность жить иначе. Действительно, ребенок рано повзрослел. Но пока она справляется с этим. Как будет дальше, мы, к сожалению, не знаем», — резюмировала психолог.