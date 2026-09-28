Психолог назвала продукты, способные облегчить осеннюю хандру
Клинический психолог и когнитивно-поведенческий терапевт Юлия Королева посоветовала включить в осенний рацион рыбу, яйца, орехи и горький шоколад. Эти продукты могут поддержать организм в период снижения энергии и ухудшения настроения.
В беседе с NEWS.ru специалист объяснила, что сезонная хандра часто возникает из-за короткого светового дня. Нехватка солнечного света влияет на выработку серотонина, дофамина и мелатонина. Человек может чувствовать усталость, грусть, сонливость и чаще выбирать сладости или другую углеводную пищу.
Королева отметила, что такое состояние обычно проходит после адаптации к новому режиму и длится не дольше двух недель. Для улучшения самочувствия она рекомендовала ежедневно гулять при дневном свете не менее получаса и спать минимум семь часов в затемненной комнате.
Поддержать эмоциональное состояние помогут общение с близкими, любимые занятия и внимание к собственным потребностям, добавила психолог.
Ранее врач-диетолог Дарья Русакова советовала есть жирную рыбу для профилактики осеннего упадка сил. Она призвала добавить в меню сезонные продукты, включая тыкву, облепиху, клюкву и яблоки.
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