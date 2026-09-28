Психолог назвала продукты, способные облегчить осеннюю хандру

28 сентября 2026, 08:28

Психолог Королева посоветовала добавлять в рацион орехи при осенней хандре

Фото: iStock/Elena Perova

Клинический психолог и когнитивно-поведенческий терапевт Юлия Королева посоветовала включить в осенний рацион рыбу, яйца, орехи и горький шоколад. Эти продукты могут поддержать организм в период снижения энергии и ухудшения настроения.