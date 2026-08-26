На Дне открытых дверей в Центре «Авангард» совместят творчество и профориентацию

26 августа 2026, 15:06

оригинал Фото: сайт Центра «Авангард»

Более 200 000 юношей и девушек за время существования Учебно-методического центра Военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» прошли через сборы по начальной военной подготовке на этой площадке. Об этом «Радио 1» сообщила директор УМЦ, депутат Московской городской думы Дарья Борисова.





29 августа в центре состоится День открытых дверей. По словам Борисовой, он готовится абсолютно для всех.

«Изначально задумка была такова, чтобы юноши, которые предполагают приехать к нам на сборы в течение этого учебного года, и их родители смогли осмотреть центр, познакомиться с его инфраструктурой, увидеть педагогов, вожатых, воспитателей, попробовать то, что они будут есть во время сборов. Но уже после первого Дня открытых дверей мы поняли, что это большой фестивальный формат, праздник для всей семьи на природе, под открытым небом. По этой траектории мы и двигаемся. Неважно, сколько тебе лет, чем ты интересуешься. Здесь, в Центре «Авангард», 29 августа с 10:00 до 18:00 всем совершенно точно найдётся занятие по душе», – пообещала Борисова.

Фото: сайт Центра «Авангард»

«Можно будет попробовать свои силы в стрельбе в интерактивном тире, посоревноваться на площадках игры в лазертаг. Всё это абсолютно бесплатно. А затем будет большой волонтёрско-гуманитарный блок. Гостей научат плести маскировочные сети, изготавливать окопные свечи, делать другие полезные для общества вещи. Всё, что будет сделано на Дне открытых дверей, уйдёт по назначению – в зону специальной военной операции», – отметила собеседница «Радио 1».

Фото: сайт Центра «Авангард»

«Будет развёрнута огромная площадка Главного управления МВД по городу Москве – от кавалеристов до самой современной специализированной техники полиции. К нам приезжает Следственный комитет со своими суперсовременными машинами, передвижными криминалистическими лабораториями, пожарная часть с пожарной машиной, МЧС. В общем, будет простор и для творчества, и для профориентации», – сказала депутат Мосгордумы.

Фото: сайт Центра «Авангард»

«Весь день будет работать уличная концертная площадка, на которой мы ждём наших замечательных друзей-артистов. Это и творческие детские коллективы Москвы и Подмосковья, и уже знаменитые Родион Газманов и Влад Балу. Отдельные программы – в нашем закрытом пространстве, в концертном зале Центра «Авангард». Будет представлена концертная программа от оркестра ФСИН России. Любой желающий сможет послушать полуторачасовую программу в зале. Ну и жемчужиной всего происходящего в этот день станет показательное выступление 45-й бригады ВДВ. Это действительно феноменально. Всех тайн раскрывать не буду, но выступление будет особенным», – сказала Борисова.