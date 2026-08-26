Подмосковные гандболистки заняли призовое место на Спартакиаде народов России
Женская сборная Московской области по гандболу, за которую играли спортсменки клуба «Звезда», заняла третье место на II летней Спартакиаде народов России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
В ходе турнира подмосковные гандболистки одолели сборные Волгоградской области, Ставропольского края и Башкортостана, в четвертьфинале вырвали победу у команды Астраханской области, а в полуфинале уступили Ростовской области.
«В матче за третье место представительницы Московской области встретились со спортсменками из Краснодарского края. Игра была напряжённой до последних минут и завершилась со счётом 34:31 в пользу Подмосковья», — говорится в сообщении.Лучше всех себя проявили Марианна Егорова и Снежанна Вертушкова, забившие девять и 12 голов соответственно.