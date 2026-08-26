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Подмосковные гандболистки заняли призовое место на Спартакиаде народов России

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Женская сборная Московской области по гандболу, за которую играли спортсменки клуба «Звезда», заняла третье место на II летней Спартакиаде народов России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



В ходе турнира подмосковные гандболистки одолели сборные Волгоградской области, Ставропольского края и Башкортостана, в четвертьфинале вырвали победу у команды Астраханской области, а в полуфинале уступили Ростовской области.

«В матче за третье место представительницы Московской области встретились со спортсменками из Краснодарского края. Игра была напряжённой до последних минут и завершилась со счётом 34:31 в пользу Подмосковья», — говорится в сообщении.
Лучше всех себя проявили Марианна Егорова и Снежанна Вертушкова, забившие девять и 12 голов соответственно.

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