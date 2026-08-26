Подмосковные гандболистки заняли призовое место на Спартакиаде народов России

26 августа 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Женская сборная Московской области по гандболу, за которую играли спортсменки клуба «Звезда», заняла третье место на II летней Спартакиаде народов России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





В ходе турнира подмосковные гандболистки одолели сборные Волгоградской области, Ставропольского края и Башкортостана, в четвертьфинале вырвали победу у команды Астраханской области, а в полуфинале уступили Ростовской области.





«В матче за третье место представительницы Московской области встретились со спортсменками из Краснодарского края. Игра была напряжённой до последних минут и завершилась со счётом 34:31 в пользу Подмосковья», — говорится в сообщении.