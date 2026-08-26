Пятиборец Громадский из Подмосковья стал призёром чемпионата мира

26 августа 2026, 14:48

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную медаль завоевал на чемпионате мира по современному пятиборью представитель Московской области Егор Громадский. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.





Чемпионат мира по современному пятиборью проходит в Китае. Участники соревнуются в плавании, фехтовании, преодолении полосы препятствий и в комбинированной дисциплине, включающей стрельбу и бег.





«Громадский занял второе место в мужской эстафете. Он выступал в паре с Андреем Бобровым, вместе они набрали 1494 очка. На высшую ступень пьедестала почёта поднялись атлеты из Великобритании, а третье место занял тандем из Германии», — говорится в сообщении.