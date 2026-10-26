Красногорский роддом получил оборудование для спасения недоношенных детей
В роддом Красногорской клинической больницы в этом году поступили комплекты оборудования для выхаживания родившихся раньше срока детей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Аппараты ИВЛ для новорождённых, инкубаторы, реанимационные системы и другая техника позволяют эффективно помогать малышам, появившимся на свет до 37-й недели у матерей, которые были госпитализированы и родоразрешены в экстренном порядке. В их числе – младенцы с низкой и экстремально низкой массой тела», – рассказала заведующая роддомом Айшат Вагабова.Для таких новорождённых критически важно сразу после рождения оказаться в тепле. Ребёнка помещают в специальный теплосберегающий конверт, напоминающий спальный мешок. Уже в родовом зале или операционной медики могут провести искусственную вентиляцию лёгких, при необходимости – интубацию трахеи, санацию и введение препаратов.
После стабилизации состояния малыша в специальном кювезе перемещают в отделение интенсивной терапии. Там реанимационные места позволяют удалять жидкость из дыхательных путей, регулировать температуру и влажность, проводить искусственную вентиляцию лёгких. Каждое место оснащено инфузоматом для дозирования препаратов, а мониторы непрерывно отслеживают ключевые параметры.
Важная часть лечения недоношенных – фототерапия. Кювезы уже оборудованы лампами. В роддоме имеется два кювеза для интенсивной терапии и более 10 стандартных – для детей, которые уже могут самостоятельно сохранять температуру тела. Есть и открытые реанимационные системы для доношенных детей. Они позволяют маме наклониться к ребёнку, погладить его и приложить к груди.
Всего в медучреждения Подмосковья поступило более 420 единиц оборудования для спасения недоношенных детей.