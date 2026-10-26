Красногорский роддом получил оборудование для спасения недоношенных детей

26 октября 2026, 16:01

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск.

В роддом Красногорской клинической больницы в этом году поступили комплекты оборудования для выхаживания родившихся раньше срока детей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.





Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Аппараты ИВЛ для новорождённых, инкубаторы, реанимационные системы и другая техника позволяют эффективно помогать малышам, появившимся на свет до 37-й недели у матерей, которые были госпитализированы и родоразрешены в экстренном порядке. В их числе – младенцы с низкой и экстремально низкой массой тела», – рассказала заведующая роддомом Айшат Вагабова.