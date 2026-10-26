Орехово-Зуевский университет вошёл в рейтинг лучших в мире
Государственный гуманитарно-технологический университет в Орехово-Зуеве внесли в топ-2000 лучших мировых вузов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
10-й ежегодный глобальный рейтинг «Три миссии университета» охватывает в этом году вузы 111 стран и территорий.
«Рейтинг оценивает деятельность университетов по трём направлениям: образование, наука и взаимодействие с обществом. При его составлении учитывают достижения студентов на олимпиадах, долю иностранных обучающихся, научное цитирование, результаты исследований, информационную открытость вузов, доступность онлайн-курсов и другие показатели», – рассказали в ведомстве.Там добавили, что в рейтинг попал 151 российский университет, что составляет 7,6% от общего числа представленных образовательных организаций.
По количеству вузов в списке Россия занимает третье место после США (261 университет) и Китая (258). Далее следуют Великобритания (112), Япония (100) и Индия (85).