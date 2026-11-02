На форуме в Казани рассказали о цифровизации подмосковных домов культуры

02 ноября 2026, 14:23

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Казани завершился Международный форум Kazan Digital Week 2026. Участие в форуме приняла делегация Московской области, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.





Заведующая Отделом развития культурно-досуговой и библиотечной деятельности ведомства Юлия Зуева представила доклад на секции «Пушкинская карта как драйвер цифровизации отрасли».



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Темой секции стал анализ влияния программы на цифровую трансформацию сферы культуры. Участники обсудили цифровое продвижение, новые подходы к взаимодействию с аудиторией, разработку современных форматов мероприятий. Зуева рассказала, как проходит процесс цифровизации в подмосковных домах культуры.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО



«Сеть домов культуры в Московской области – самая обширная в регионах Центрального федерального округа. В Подмосковье работают более 850 культурно-досуговых учреждений. Чтобы организовать их работу, необходимо использовать цифровые инструменты. Так, уже более чем в 150 домах культуры запущен проект «Умный ДК». Он позволяет анализировать статистику посещений, повышать уровень сервиса, востребованность ДК и доступность услуг», – рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Кроме того, внедрены электронные журналы, которые учитывают часы работы руководителей кружков, создавая единую систему учёта данных о функционировании кружков и сокращая трудозатраты на отчётность. В планах Министерства культуры и туризма Московской области – создать ИИ-помощника, который будет вести анализ накопленных данных, позволит автоматизировать процессы, повысить эффективность управленческих решений и контроля», – добавили в ведомстве.