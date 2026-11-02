На форуме в Казани рассказали о цифровизации подмосковных домов культуры
В Казани завершился Международный форум Kazan Digital Week 2026. Участие в форуме приняла делегация Московской области, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Заведующая Отделом развития культурно-досуговой и библиотечной деятельности ведомства Юлия Зуева представила доклад на секции «Пушкинская карта как драйвер цифровизации отрасли».
Темой секции стал анализ влияния программы на цифровую трансформацию сферы культуры. Участники обсудили цифровое продвижение, новые подходы к взаимодействию с аудиторией, разработку современных форматов мероприятий. Зуева рассказала, как проходит процесс цифровизации в подмосковных домах культуры.
«Сеть домов культуры в Московской области – самая обширная в регионах Центрального федерального округа. В Подмосковье работают более 850 культурно-досуговых учреждений. Чтобы организовать их работу, необходимо использовать цифровые инструменты. Так, уже более чем в 150 домах культуры запущен проект «Умный ДК». Он позволяет анализировать статистику посещений, повышать уровень сервиса, востребованность ДК и доступность услуг», – рассказали в пресс-службе.
В регионе работает цифровой фэст-менеджер, с помощью которого можно автоматизировать документооборот, внедрить систему рейтингования фестивалей и кружков, создать единую сетку мероприятий.
«Кроме того, внедрены электронные журналы, которые учитывают часы работы руководителей кружков, создавая единую систему учёта данных о функционировании кружков и сокращая трудозатраты на отчётность. В планах Министерства культуры и туризма Московской области – создать ИИ-помощника, который будет вести анализ накопленных данных, позволит автоматизировать процессы, повысить эффективность управленческих решений и контроля», – добавили в ведомстве.
Ещё один удобный цифровой инструмент работы домов культуры Подмосковья – сервис «Открытый ДК», который дает возможность онлайн-бронирования пространств в учреждениях культуры, аренды профессионального оборудования, сопровождения звукорежиссеров, свето- и видеооператоров и других специалистов.