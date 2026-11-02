В ноябре в Подмосковье проведут 12 общегородских донорских акций
12 общегородских выездных донорских акций проведёт Центр крови Московской области в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мероприятия состоятся в Дубне, Озёрах, Луховицах, Егорьевске, Хотькове, Солнечногорске, Долгопрудном, Электростали, Павловском Посаде и Домодедове. Сделать донацию смогут все желающие в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.
«Дорогие жители! Приглашаем вас присоединиться к донорскому движению. Каждая капля вашей крови — это чья-то спасённая жизнь», — сказал заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.Донорам положена выплата на питание размере 1 106 рублей и два оплаченных выходных — на день сдачи крови и дополнительный день отдыха.