В ноябре в Подмосковье проведут 12 общегородских донорских акций

02 ноября 2026, 13:39

оригинал Фото: istockphoto.com/SeventyFour

12 общегородских выездных донорских акций проведёт Центр крови Московской области в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Мероприятия состоятся в Дубне, Озёрах, Луховицах, Егорьевске, Хотькове, Солнечногорске, Долгопрудном, Электростали, Павловском Посаде и Домодедове. Сделать донацию смогут все желающие в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.

Фото: пресс-служба Минздрава МО



«Дорогие жители! Приглашаем вас присоединиться к донорскому движению. Каждая капля вашей крови — это чья-то спасённая жизнь», — сказал заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.