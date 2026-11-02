Подмосковные онкоцентры в день открытых дверей приняли более 460 человек

02 ноября 2026, 14:10

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Единый день открытых дверей состоялся в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области в минувшую субботу — 31 октября. Осмотры прошли 464 человека. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Приём проводился бесплатно. В ходе онкоскриниргов проверялось состояние кожи, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. Кроме того, женщинам делали маммографию и УЗИ молочных желез, а мужчинам — ПСА-тест на рак предстательной железы.





«Из 464 пациентов, прошедших онкокрининг 31 октября, отклонения заподозрили у 16. Их направили на дополнительную диагностику», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.