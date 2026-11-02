В трёх подмосковных округах оптимизировали работу светофоров

02 ноября 2026, 13:52

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Работы по оптимизации светофорного регулирования движения провели сотрудники Мосавтодора в трёх округах Московской области — Наро-Фоминском, Подольске и Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.





Изменения в работе светофоров позволяют увеличить пропускную способность дорог и перекрёстков и снизить риск ДТП с минимальными затратами.





«В Подольске синхронизировали работу двух светофоров на Высотной улице: на перекрёстке с улицей Гайдара и у дома № 7. А в Красногорске сделали «зелёную волну» на участке Волоколамского шоссе от Светлой улицы до остановки «Медучилище» и модернизировали оборудование светофоров на пересечении Волоколамского шоссе со Светлой улицей и с улице Братьев Горожанкиных», — говорится в сообщении.