В трёх подмосковных округах оптимизировали работу светофоров
Работы по оптимизации светофорного регулирования движения провели сотрудники Мосавтодора в трёх округах Московской области — Наро-Фоминском, Подольске и Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Изменения в работе светофоров позволяют увеличить пропускную способность дорог и перекрёстков и снизить риск ДТП с минимальными затратами.
«В Подольске синхронизировали работу двух светофоров на Высотной улице: на перекрёстке с улицей Гайдара и у дома № 7. А в Красногорске сделали «зелёную волну» на участке Волоколамского шоссе от Светлой улицы до остановки «Медучилище» и модернизировали оборудование светофоров на пересечении Волоколамского шоссе со Светлой улицей и с улице Братьев Горожанкиных», — говорится в сообщении.Кроме того, специалисты установили светофор на Т-образном перекрёстке рядом с деревней Чешково Наро-Фоминского округа. Он упорядочит движение и сделает проезд более комфортным для водителей.