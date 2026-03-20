На конкурсе в Красногорске школьники и родители поделятся секретами дружного класса

21 марта в городском округе Красногорск соберутся самые активные родители учащихся 4-9 классов, чтобы принять участие в муниципальном этапе Московского областного конкурса родительских комитетов. Участниками этапа конкурса «Секреты дружного класса. Родители Первых» станут 20 команд, представляющих разные школы Подмосковья.





Конкурс направлен на выявление лучших практик взаимодействия родителей и детей, создание условий для укрепления классного коллектива и развития инициативы среди семей учеников. В Красногорске состоится один из этапов областных соревнований, рассказала «Радио 1» первый замминистра образования Подмосковья Лариса Сулима.

«Идея конкурса родилась просто. Нам сегодня нужны хорошие объединяющие мероприятия, совместные коллективные творческие дела в формате «родители, дети и классный руководитель». В прошлом году мы провели первый сезон, в нём участвовали более 1500 классных команд. А в этом году мы шагнули чуть дальше и разбили конкурс на четыре этапа. В феврале проходил школьный этап. В каждой школе родительские комитеты соревновались между собой, готовили творческие визитки, делились секретами дружбы, творчества, интересных проектов, которые реализуют вместе с детьми. Победители школьных этапов сейчас встретились на муниципальном этапе. Они борются за путёвку на зональный этап, который пройдёт в апреле. А в пяти городских округах, куда съедется тройка победителей из каждого муниципалитета, будут бороться за выход в областной финал, который состоится 16 мая в городском округе Котельники», – пояснила заместитель министра.

«У нас очень много родителей, которые вместе с классным руководителем придумывают интересные совместные проекты. Кто-то ездит вместе на экскурсии, изучает историю родного края, знакомится с достопримечательности нашей страны. Кто-то реализует патриотические проекты. У кого-то хорошие профориентационные проекты, когда родители приглашают к себе на производство, на предприятия, рассказывают школьникам о профессиях. Очень много тех, кто занимается туризмом. Кто-то формирует культуру здорового образа жизни, здорового питания. В процессе подготовки творческих визиток ещё ни один класс пока не повторился», – добавила собеседница «Радио 1»

«Критерии оценки конкурсных работ – сплочённость, креативность, творческая идея и её воплощение. Кроме того, в составе команды обязательно должно быть не менее трети от числа родителей класса. На сцене при этом всегда вместе дети и родители», – пояснила Лариса Сулима.