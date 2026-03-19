Фестиваль высоких технологий в Наро-Фоминске объединил свыше 200 школьников

19 марта 2026, 20:14

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Более 200 учеников школы №7 Наро-Фоминска стали участниками Фестиваля школьных проектов «Область ИИзменений». Ученики 6-11 классов погрузились в мир высоких технологий, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Всеобщее внимание ещё до начала лекций приковывал к себе необычный встречающий. У входа гостей приветствовала собака-робот.



Сначала для ребят устроили мастер-классы по робототехнике и искусственному интеллекту. Им рассказали об открытии в Наро-Фоминске IT-колледжа.



Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Затем заведующий лабораторией цифровой трансформации образования Высшей школы экономики, эксперт в области ИИ Иван Карлов погрузил зал в мир знаний и нейросетей. Его лекция стала для подростков мостом от школьной скамьи к большой науке.

«Многие из учеников уже экспериментируют, создавая свои продукты. Это, например, чат-боты в помощь предпринимателям, школьникам и студентам, сайты о городе и его возможностях. А шестиклассники создали варианты праздничного убранства Наро-Фоминска к 100-летнему юбилею города», – рассказали в администрации.