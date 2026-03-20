Раменским школьникам рассказали о правилах безопасности на железной дороге
В школе №11 посёлка Дружба Раменского муниципального округа прошла масштабная встреча по предупреждению травматизма на объектах транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В мероприятии участвовали представители РЖД, Центральной ППК, полиции, администрации округа и комитета по образованию.
«Главной темой обсуждения стала детская безопасность. Эксперты привели статистические данные и напомнили о технических особенностях железнодорожного транспорта, в том числе о невозможности мгновенной остановки состава. Особое внимание уделили факторам риска: использованию наушников и капюшонов, которые ограничивают в зоне повышенной опасности видимость и слышимость», – отметили в пресс-службе.
Сотрудники полиции рассказали о профилактике «зацепинга». Школьникам разъяснили правовые последствия таких правонарушений и высокую степень смертельного риска, которому подвергаются приверженцы этого деструктивного движения.
Детям ещё раз напомнили, что железная дорога – объект повышенной опасности, а соблюдение правил является залогом сохранения жизни.