Раменским школьникам рассказали о правилах безопасности на железной дороге

20 марта 2026, 19:32

Фото: Раменский медиацентр

В школе №11 посёлка Дружба Раменского муниципального округа прошла масштабная встреча по предупреждению травматизма на объектах транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





В мероприятии участвовали представители РЖД, Центральной ППК, полиции, администрации округа и комитета по образованию.

«Главной темой обсуждения стала детская безопасность. Эксперты привели статистические данные и напомнили о технических особенностях железнодорожного транспорта, в том числе о невозможности мгновенной остановки состава. Особое внимание уделили факторам риска: использованию наушников и капюшонов, которые ограничивают в зоне повышенной опасности видимость и слышимость», – отметили в пресс-службе.