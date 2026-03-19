Жителей Подмосковья пригласили на Всероссийский конкурс наставников
Жители Подмосковья могут подать заявки на Всероссийский конкурс «Наставничество». Приём завершится 29 апреля, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
К участию приглашают работников предприятий, бизнесменов, индивидуальных предпринимателей, сотрудников бюджетной сферы и органов власти.
«Цель конкурса – выявить лучших наставников в таких ключевых сферах, как госуправление, образование, медицина, культура, спорт, производство и другие. Участником может стать любой россиянин старше 18 лет, который занимается наставнической деятельностью. Благодаря онлайн-формату все конкурсанты оказываются в равных условиях, независимо от региона проживания», – пояснили в ведомстве.Найти подробную информацию о конкурсе и подать заявку можно по ссылке.
Итоги подведут в июле на Всероссийском семинаре-совещании по наставничеству.