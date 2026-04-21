На Международный конкурс «Лучшая русская школа за рубежом» ждут 1500 участников

21 апреля 2026, 17:02

оригинал Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

Открыт приём заявок на шестой Международный конкурс «Лучшая русская школа за рубежом». Он объединит педагогов и руководителей образовательных организаций, которые преподают русский язык в других странах. Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России.





Планируется, что в этом году конкурс соберёт около 1500 участников. Об этом «Радио 1» рассказал замдиректора Центра международного сотрудничества Минпросвещения России Дмитрий Мерешкин.

«В прошлом году на конкурс приехали более 1400 представителей 36 стран. Сейчас мы ожидаем существенного увеличения участников. Думаем, что в этом году у нас будут участвовать порядка 1500 учителей. География самая широкая. В нашу ассоциацию входят 700 школ из 95 стран. Думаю, что в этом году Китай и Южная Америка станут активными участниками», – отметил Мерешкин.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

«Экспертному жюри важно увидеть, как в разработках занятий и в проектах школьных команд проявляются методическая грамотность, наличие чёткой структуры проекта, обоснованность выбранных инструментов, форм, методов и педагогических практик, особых учительских находок. Важный критерий – масштабируемость опыта, то есть то, что учителя привозят в страны, чтобы другие педагоги, их коллеги из профессионального сообщества, могли повторять и использовать в своих наработках», – пояснил собеседник «Радио 1».

Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ



«Для этого у нас создаются различные современные технологические платформы. Прежде всего, это платформа Ассоциации русских школ за рубежом, которая позволяет коммуницировать педагогам. Кроме того, они, конечно, приезжают на конкурс, особенно победители. В этом году победители были в Государственном Историческом музее на Красной площади, мы собрали там больше 60 преподавателей со всего мира», – отметил Мерешкин.