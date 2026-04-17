Достижения.рф

Определены пять призёров конкурса «Воспитатель года Подмосковья 2026»

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Названы имена пяти призёров профессионального конкурса «Воспитатель года Подмосковья 2026». Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.



Цель конкурса – повысить престиж профессии воспитателя, раскрыть обществу значимость труда педагогов.

«В этом году в испытаниях приняли участие 52 воспитателя из разных муниципалитетов региона. Педагоги показали высокий уровень профессиональной подготовки, умение слышать каждого ребёнка, находить к нему индивидуальный подход и превращать образовательный процесс в познавательное путешествие», – рассказали в ведомстве.
Жюри определило пятёрку призёров, вышедших в заключительный этап конкурса.

Финальный этап состязания – «Профессиональный разговор» – состоится 20 апреля. По итогам жюри объявит имя победителя, который представит Московскую область на конкурсе «Воспитатель года России».

Победителю достанется денежное поощрение в 500 000 рублей, а призёрам – по 100 000 рублей.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0