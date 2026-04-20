Региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года» продлится до 31 мая
В 2026 году в одиннадцатый раз стартует Всероссийский конкурс «Семья года». Это событие объединяет семьи из разных регионов России, связывает города и сёла, станицы и деревни на основе семейных ценностей.
Конкурс ставит задачу распространять положительный опыт многодетных и молодых семей, семейных династий, семей с детьми-инвалидами, приёмных семей, и тех, кто ведёт здоровый образ жизни и активно участвует в жизни своего региона и страны.
Участники могут проявить себя в шести номинациях, включая «Многодетную семью», «Золотую семью» и «Семью защитника Отечества». Региональный этап конкурса проходит в рамках нацпроекта «Семья» и продлится до 31 мая 2026 года. Организаторами выступают Минтруд России и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
