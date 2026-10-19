На международном форуме устроили виртуальную экскурсию по ЖКХ-сервисам Подмосковья

19 октября 2026, 15:32

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Интерактивную площадку, посвященную современным коммунальным услугам, представил Единый расчётный центр Подмосковья (МосОблЕИРЦ) на международном форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору





Посетителям предложили познакомиться с работой организации не через презентацию, а с помощью VR-шлема: виртуальная прогулка позволила увидеть, как цифровые решения меняют взаимодействие жителей с системой ЖКХ.



Сначала участники отправлялись в путешествие над городами Московской области. На карте региона светящимися точками были обозначены офисы расчетного центра. Затем гости могли «зайти» в личный кабинет жителя и самостоятельно выбрать, с какой задачей познакомиться. В виртуальном пространстве можно было передать показания счетчиков, проверить начисления, оплатить счета или направить обращение.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Маршрут завершался в цифровых клиентских офисах. Там посетителей встречали инфоматы и менеджеры, которые консультируют жителей по видеосвязи. Таким образом участники форума смогли увидеть разные этапы получения услуг — от операций в личном кабинете до обращения за помощью в современный офис.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Отдельную часть программы посвятили школьникам. Молодежный актив МосОблЕИРЦ рассказал ребятам о профессиях, востребованных в коммунальной отрасли. Участникам объяснили, что ЖКХ — это не только квитанции и бумажные документы: здесь работают экономисты, юристы, IT-специалисты, финансисты и менеджеры.



На примерах цифровых сервисов школьникам показали, как задачи этих специалистов связаны с повседневной жизнью и ответственным использованием ресурсов. Работа в отрасли помогает развивать подходы, которые поддерживают экологичный образ жизни и бережное потребление. Такой разговор призван разрушить представление о ЖКХ как о скучной сфере и показать молодым людям возможные карьерные направления.



Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что Единый расчетный центр меняет подходы к работе с жителями, внедряя цифровые технологии. Среди наиболее частых тем обращений — задолженность за коммунальные услуги и вопросы по начислениям в едином платежном документе. Жители уточняют суммы за отопление, водо-, электро- и газоснабжение.





«Проведенный анализ показал снижение числа обращений по таким вопросам. Будем продолжать работу в этом направлении», — сказал Мурашов.