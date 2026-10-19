В Подмосковье для формирования цифровой модели жилфонда обследовали 2200 домов
В Московской области формируют цифровую модель жилого фонда. В рамках пилотного проекта обследовали уже 2200 домов, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
С февраля этого года ведомство реализует программу обследования технического состояния многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту. Цель – актуализировать сроки капремонта в рамках региональной программы, повысить точность планирования работ. За семь месяцев специалисты обследовали 2198 МКД.
«Акцент делаем на старом жилом фонде 1950-60-х годов. Сроки проведения ремонта той или иной системы в здании будут скорректированы в зависимости от заключения техобследования. Один из результатов – то, что каждый взнос граждан в Фонд капитального ремонта реализуется при таком нововведении максимально эффективно и без лишних затрат», – пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
В ходе обследований специалисты фиксировали объёмные характеристики зданий, определяли износ элементов, выявляли дефекты, актуализировали сроки проведения капремонта.
На основании полученных данных формируются цифровые паспорта зданий. Они станут ключевым инструментом для детализированного планирования текущих и долгосрочных ремонтных работ. Собранные сведения объединены в единую цифровую среду, к которой подключены Фонд капитального ремонта, органы власти и надзорные структуры.
Такой подход позволяет учитывать объективную картину состояния жилого фонда, своевременно корректировать сроки работ, добавлять необходимые мероприятия, выявлять элементы, требующие более раннего или масштабного ремонта, чем заложено в программе.
По данным министерства, больше всего домов проверено в таких округах, как Одинцовский (154), Балашиха (151) и Люберцы (141).
Ранее сообщалось, что в Московской области с начала года проведён капитальный ремонт скатных и плоских кровель в 493 многоквартирных домах. До конца года работы планируется завершить ещё в 799 домах.