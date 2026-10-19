В Подмосковье для формирования цифровой модели жилфонда обследовали 2200 домов

19 октября 2026, 14:06

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Московской области формируют цифровую модель жилого фонда. В рамках пилотного проекта обследовали уже 2200 домов, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.





С февраля этого года ведомство реализует программу обследования технического состояния многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту. Цель – актуализировать сроки капремонта в рамках региональной программы, повысить точность планирования работ. За семь месяцев специалисты обследовали 2198 МКД.

«Акцент делаем на старом жилом фонде 1950-60-х годов. Сроки проведения ремонта той или иной системы в здании будут скорректированы в зависимости от заключения техобследования. Один из результатов – то, что каждый взнос граждан в Фонд капитального ремонта реализуется при таком нововведении максимально эффективно и без лишних затрат», – пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО