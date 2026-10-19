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Жителям трёх округов Подмосковья напомнили правила пожарной безопасности

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Профилактические беседы, посвящённые предупреждению возгораний в жилых домах, провели с жителями округов Ступино, Серпухов и Серебряные Пруды работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Специалисты предупредили, что в холодное время года количество бытовых пожаров растёт.

«Чаще всего причинами возгорания становятся нарушения техники безопасности при эксплуатации печей и электрического и газового оборудования, неосторожное обращение с огнём и детские шалости с пламенем», — объяснили пожарные.
Они призвали жителей регулярно проверять исправность электропроводки, не перегружать сеть, не трогать приборы мокрыми руками, не курить в постели, держать горючие жидкости подальше от источников тепла, объяснять детям правила пожарной безопасности и хранить зажигалки и спички в недоступном для них месте.

Всем участникам акции раздали тематические брошюры.
Лев Каштанов

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