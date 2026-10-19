Жителям трёх округов Подмосковья напомнили правила пожарной безопасности

19 октября 2026, 14:13

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Профилактические беседы, посвящённые предупреждению возгораний в жилых домах, провели с жителями округов Ступино, Серпухов и Серебряные Пруды работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Специалисты предупредили, что в холодное время года количество бытовых пожаров растёт.





«Чаще всего причинами возгорания становятся нарушения техники безопасности при эксплуатации печей и электрического и газового оборудования, неосторожное обращение с огнём и детские шалости с пламенем», — объяснили пожарные.