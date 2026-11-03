На объектах водоснабжения и водоотведения Подмосковья в октябре взяли 3800 проб

03 ноября 2026, 14:34

оригинал Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ МО

Специалисты Мособлводоканала в октябре отобрали на объектах водоснабжения и водоотведения Подмосковья 3834 пробы. Из них 2467 составили образцы питьевой воды, 1367 проб – стоки.





Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Сотрудники продолжают мониторинг водных ресурсов региона.



Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ МО

Главная задача регулярного лабораторного мониторинга – проверка соответствия воды санитарным нормам и отслеживание изменений её состава. Помимо этого, постоянный анализ позволяет оперативно корректировать технологические процессы очистки.



Специалисты берут воду из артезианских скважин. Это позволяет оценить состояние естественных подземных горизонтов и убедиться, что в систему на этапе добычи не попадают опасные примеси. Контроль ведется в накопительных ёмкостях, на узлах водопроводной сети и на вводах в жилые дома.



Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ МО

Работа со стоками не менее важна, так как от неё зависит чистота рек и озёр Подмосковья. Пробы сточных вод берут на входе в очистные сооружения. Анализ показывает наличие токсичных веществ и нагрузку на систему. Специалисты проверяют, как работают биофильтры, где происходит биологическая очистка. Пробы берут и в камерах сброса перед тем, как вода вернётся в природные водоёмы.



Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ МО

Особое внимание уделяют поиску нарушителей сброса стоков.

«В прошлом году мы внедрили систему контроля сброса стоков в централизованную систему водоотведения с помощью искусственного интеллекта. Она позволяет выявлять предприятия, сбрасывающие стоки с превышением допустимых нормативов. ИИ-агент помогает определить перечень потенциальных предприятий-нарушителей на основе лабораторных исследований. За нарушения вводится дополнительная плата. Её направляют на модернизацию очистных сооружений и ремонт инфраструктуры», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.