На объектах водоснабжения и водоотведения Подмосковья в октябре взяли 3800 проб
Специалисты Мособлводоканала в октябре отобрали на объектах водоснабжения и водоотведения Подмосковья 3834 пробы. Из них 2467 составили образцы питьевой воды, 1367 проб – стоки.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Сотрудники продолжают мониторинг водных ресурсов региона.
Главная задача регулярного лабораторного мониторинга – проверка соответствия воды санитарным нормам и отслеживание изменений её состава. Помимо этого, постоянный анализ позволяет оперативно корректировать технологические процессы очистки.
Специалисты берут воду из артезианских скважин. Это позволяет оценить состояние естественных подземных горизонтов и убедиться, что в систему на этапе добычи не попадают опасные примеси. Контроль ведется в накопительных ёмкостях, на узлах водопроводной сети и на вводах в жилые дома.
Работа со стоками не менее важна, так как от неё зависит чистота рек и озёр Подмосковья. Пробы сточных вод берут на входе в очистные сооружения. Анализ показывает наличие токсичных веществ и нагрузку на систему. Специалисты проверяют, как работают биофильтры, где происходит биологическая очистка. Пробы берут и в камерах сброса перед тем, как вода вернётся в природные водоёмы.
Особое внимание уделяют поиску нарушителей сброса стоков.
«В прошлом году мы внедрили систему контроля сброса стоков в централизованную систему водоотведения с помощью искусственного интеллекта. Она позволяет выявлять предприятия, сбрасывающие стоки с превышением допустимых нормативов. ИИ-агент помогает определить перечень потенциальных предприятий-нарушителей на основе лабораторных исследований. За нарушения вводится дополнительная плата. Её направляют на модернизацию очистных сооружений и ремонт инфраструктуры», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Он добавил, что с начала года подмосковные ресурсоснабжающие организации Подмосковья начислили 2,6 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, прошлогоднего показателя.
Как напомнили в ведомстве, процесс отбора проб строго регламентирован. Образцы помещают в стерильные контейнеры. Специалисты сразу фиксируют на месте такие базовые показатели, как температура, кислотность, мутность и цвет. Каждой пробе присваивают уникальный код, после чего материал доставляют в лабораторию.