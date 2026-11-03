В Подмосковье обсудили новые правила обслуживания лифтов

03 ноября 2026, 13:50

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Правила ремонта и эксплуатации лифтов в многоквартирных домах Московской области изменятся с 1 сентября будущего года. Инновации обсудили на семинаре, который состоялся в региональном Доме правительства в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Участие в семинаре приняли производители оборудования, сервисные и управляющие организации, представители профильных ведомств и отраслевые эксперты. Встречу открыл первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Алексей Семёнов.





«Новые требования закреплены Федеральным законом № 564-ФЗ. Закон впервые разделяет работы с лифтами на три категории: техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт. В Подмосковье услуги по содержанию лифтов оказывают более тысячи организаций. Они обслуживают почти 67 тысяч подъёмников. До вступления правил в силу компаниям предстоит подготовить документы и пройти включение в специальный реестр. Управляющим организациям важно заранее оформить договоры с подрядчиками, соответствующими новым требованиям, чтобы переход на обновлённую систему не привёл к перебоям в обслуживании», — сказал Семёнов.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Среди условий стандарта — один механик на 40–60 лифтов, запрет на передачу работ субподрядчикам, а для муниципальных управляющих организаций — проведение конкурса вместо аукциона. В муниципалитетах, где перешли на новые подходы, число обращений жителей заметно сократилось. В числе вошедших в «зелёную зону» территорий — Краснознаменск, Клин, Воскресенск, Коломна, и Орехово-Зуевский округ», — сказал Даниленко.