В Подмосковье обсудили новые правила обслуживания лифтов
Правила ремонта и эксплуатации лифтов в многоквартирных домах Московской области изменятся с 1 сентября будущего года. Инновации обсудили на семинаре, который состоялся в региональном Доме правительства в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Участие в семинаре приняли производители оборудования, сервисные и управляющие организации, представители профильных ведомств и отраслевые эксперты. Встречу открыл первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Алексей Семёнов.
«Новые требования закреплены Федеральным законом № 564-ФЗ. Закон впервые разделяет работы с лифтами на три категории: техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт. В Подмосковье услуги по содержанию лифтов оказывают более тысячи организаций. Они обслуживают почти 67 тысяч подъёмников. До вступления правил в силу компаниям предстоит подготовить документы и пройти включение в специальный реестр. Управляющим организациям важно заранее оформить договоры с подрядчиками, соответствующими новым требованиям, чтобы переход на обновлённую систему не привёл к перебоям в обслуживании», — сказал Семёнов.Одним из главных новшеств станет отдельный договор на каждый вид работ. Это должно сделать обязанности исполнителей и стоимость услуг более понятными. Выполнять обслуживание и ремонт смогут только специализированные организации, внесённые в федеральный реестр. Для включения в него компаниям потребуется подтвердить наличие подготовленных специалистов — от механиков до диспетчеров, а также собственной круглосуточной аварийной службы. Кроме того, у подрядчика должно быть помещение в регионе: собственное или арендованное. К подготовке к работе по новым правилам приступили около 200 организаций. В регионе также продолжают внедрять стандарт организации лифтовых работ. Его эффективность отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.
«Среди условий стандарта — один механик на 40–60 лифтов, запрет на передачу работ субподрядчикам, а для муниципальных управляющих организаций — проведение конкурса вместо аукциона. В муниципалитетах, где перешли на новые подходы, число обращений жителей заметно сократилось. В числе вошедших в «зелёную зону» территорий — Краснознаменск, Клин, Воскресенск, Коломна, и Орехово-Зуевский округ», — сказал Даниленко.
А вице-губернатор Подмосковья Владислава Мурашова добавил, что региональный опыт внедрения стандарта признан успешным и распространяется на другие субъекты страны.