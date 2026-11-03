Проверку на наркотики прошли около 60,5 тыс. подмосковных подростков

03 ноября 2026, 14:04

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Школьники и студенты Московской области могут по своему желанию пройти проверку на употребление наркотиков и психотропных веществ. С начала года такие осмотры прошли примерно 60 500 человек — на 4 000 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Важность подобных проверок объяснил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава региона Виталий Холдин.





«С помощью этих медицинских осмотров можно оценить масштаб употребления запрещённых веществ среди молодёжи Подмосковья и обнаружить случаи на самой ранней стадии», — сказал Холдин.