Проверку на наркотики прошли около 60,5 тыс. подмосковных подростков
Школьники и студенты Московской области могут по своему желанию пройти проверку на употребление наркотиков и психотропных веществ. С начала года такие осмотры прошли примерно 60 500 человек — на 4 000 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Важность подобных проверок объяснил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава региона Виталий Холдин.
«С помощью этих медицинских осмотров можно оценить масштаб употребления запрещённых веществ среди молодёжи Подмосковья и обнаружить случаи на самой ранней стадии», — сказал Холдин.Проверки проводятся с помощью экспресс-анализаторов. Если тест подтверждает употребление запрещённых веществ, врач сообщает об этом самому пациенту, если он старше 15 лет, или его родителям. С подростком проводят профилактическую беседу и приглашают в наркодиспансер на обследование.