Школьников и студентов Подмосковья пригласили на театральный конкурс

03 ноября 2026, 13:17

Фото: istockphoto.com/MarioLisovski

Всероссийский театральный конкурс «Школьная классика» запустило «Движение первых» при участии Театрального института имени Бориса Щукина. Принять в нём участие приглашают школьников и студентов из разных регионов страны, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба «Движения первых».





Конкурс проводится по шести направлениям: «Школьные театры», «Школьный дебют», «Театры профессиональных образовательных организаций», «Театры дополнительного образования», «Школьная классика без границ» и «Индивидуальная номинация».





«Участниками могут стать школьники в возрасте от 7 до 17 лет, студенты колледжей и техникумов в возрасте от 14 лет до 21 года, а также руководители коллективов и тьюторы», — говорится в сообщении.