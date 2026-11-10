На площадках «Мегабак» с начала года собрали свыше 120 000 кубометров вторсырья

10 ноября 2026, 21:28

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

54 площадки подмосковного проекта «Мегабак» с начала 2026 года приняли более 120 000 кубометров вторсырья. Площадки посетили без малого 46 000 человек.





Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.



Лидерами по объёму отобранного вторичного сырья стали мебель и крупногабаритные отходы (36 000 кубометров); металл (29 000 кубометров); шины (11 000); бытовая техника и пластик (по 7000). Отдельное внимание уделяется опасным отходам – батарейкам, лампам и градусникам. Всего их удалось собрать 3000 килограммов.



Активно развивается сбор текстиля и тары. За девять месяцев этого года собрано 5000 тонн текстиля, то есть 90% от объёма за весь предыдущий год. Для этого с помощью регионального портала госуслуг установлено 4227 ёмкостей. С начала проекта в 2022 году собрали 17 000 тонн текстиля.



Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Помимо этого, в 40 городских округах Подмосковья установлено 675 фандоматов для сдачи пластика и алюминия. За девять месяцев 2026 года с их помощью собрано 115 тонн тары.

«Сейчас у нас работает более 50 площадок «Мегабак» в 52 муниципальных образованиях области. По итогам обходов составлен рейтинг лучших округов. Наша главная цель – сделать процесс сбора вторичных ресурсов максимально удобным для жителей региона», – заявил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.