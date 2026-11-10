Достижения.рф

Подмосковные спортсмены завоевали две медали чемпионата России по кэндо

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представители Подмосковья взяли две медали чемпионата России по кэндо. Они поучили награды в возрастной категории 11-14 лет, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.



Соревнования прошли в городе Иваново и собрали спортсменов из 27 регионов страны.

Даниил Ворожейкин из Егорьевска стал победителем в личном первенстве. Сборная Московской области также взяла серебро в командном первенстве. На пьедестал поднялись Полина Колесникова из Электростали, а также Александр Мишин, Захар Пероник и Ворожейкин из Егорьевска.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Помимо этого, Мишин удостоился специального приза «За боевой дух».
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0