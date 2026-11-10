Подмосковные спортсмены завоевали две медали чемпионата России по кэндо

10 ноября 2026, 19:14

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представители Подмосковья взяли две медали чемпионата России по кэндо. Они поучили награды в возрастной категории 11-14 лет, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.