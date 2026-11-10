Подмосковные спортсмены завоевали две медали чемпионата России по кэндо
Представители Подмосковья взяли две медали чемпионата России по кэндо. Они поучили награды в возрастной категории 11-14 лет, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Соревнования прошли в городе Иваново и собрали спортсменов из 27 регионов страны.
Даниил Ворожейкин из Егорьевска стал победителем в личном первенстве. Сборная Московской области также взяла серебро в командном первенстве. На пьедестал поднялись Полина Колесникова из Электростали, а также Александр Мишин, Захар Пероник и Ворожейкин из Егорьевска.
Помимо этого, Мишин удостоился специального приза «За боевой дух».
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