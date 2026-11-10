В МОНИКИ открылся юбилейный съезд терапевтов и врачей смежных специальностей
В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф. Владимирского открылся X Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья «Юбилей лидеров. Форум инноваций. Территория профессионального развития».
Форум объединил терапевтов, врачей общей практики, кардиологов, пульмонологов, фтизиатров, гастроэнтерологов, гематологов, эндокринологов, врачей скорой помощи, профилактической медицины и реабилитации, отоларингологов, стоматологов, гинекологов, инфекционистов, молодых учёных, ординаторов и аспирантов.
МОНИКИ стал основной площадкой форума. Многие специалисты принимают участие в работе секций онлайн.
«Съезд проходит в 10-й раз. Он собрал не только терапевтов, но и врачей узких специальностей. В этом году к нам присоединились представители 11 стран. В МОНИКИ сегодня приехали более 1300 участников, ещё около 5000 подключились онлайн. В этом году много говорим о корпоративном здоровье, уделяем внимание искусственному интеллекту, который помогает анализировать лабораторные и функциональные данные», – отметила доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии МОНИКИ им. Владимирского, главный внештатный терапевт Московской области Наталья Санина.
Юбилейный съезд посвящён памяти выдающегося учёного и врача Николая Палеева, который внёс значительный вклад в развитие отечественной терапевтической школы.
«Николай Романович Палеев был выдающимся терапевтом, всю жизнь работал в МОНИКИ, посвятил себя терапевтической школе и воспитал учеников, которые работают по всей России, в том числе в Московской области. Он заложил фундамент иммунологии, кардиологии. Приятно, что юбилейный 10-й съезд терапевтов посвящен его памяти», – сказал сын Николая Палеева, замдиректора НМИЦК им. Е.И. Чазова Минздрава России, член корреспондент РАН Филипп Палеев.Научная программа форума посвящена развитию терапевтической службы и внедрению инновационных технологий в клиническую практику. Особый акцент – на междисциплинарном подходе для повышения качества медицинской помощи. Участники Съезда разбирают нестандартные клинические случаи, обмениваются лучшими практиками.
В форуме участвуют и медики из разных регионов России, а также доктора из 10 зарубежных стран – Азербайджана, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана и других.
Главврач клиники Orthodontist Сlinic of Doktor Kolesova Ольга Колесова 20 лет живет в Чехии и занимается частной практикой. Она рассказала, что участники секции по стоматологии обсудили диагностику и лечение острых воспалительных заболеваний, реабилитацию пациентов с применением цифровых технологий.
«Съезд собрал как практикующих врачей, так и преподавателей, доцентов, профессоров. Всегда интересно участвовать в междисциплинарных мероприятиях. Во время работы ты погружён только в свою специальность, а тут ты можешь послушать коллег, занимающихся смежными направлениями, что всегда познавательно», – отметила Колесова.
В ходе заседаний, экспертных дискуссий и междисциплинарных симпозиумов участники съезда обсудили возможности превентивной медицины, вакцинопрофилактику, инновационные подходы в неврологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, ревматологии и репродуктологии, обменялись опытом диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Одной из важных тем, как и в прошлом году, стало внедрение цифровых инноваций в здравоохранении.
«То, что раньше казалось фантастикой, сейчас мы применяем ежедневно. Это, например, голосовой ввод, который активно используют терапевты и врачи ультразвуковой диагностики. Это экономит время, которое мы можем уделить пациенту. Также используем ИИ в описании гематологических исследований. И, конечно, у нас в стране, в том числе в Московской области развиваются персональные медицинские помощники, системы дистанционного наблюдения за пациентами. Они позволяют нам на расстоянии контролировать многие параметры», – поделилась кандидат медицинских наук, заведующая первым терапевтическим отделением Раменской городской поликлиники №1 Татьяна Мацкевич.
Особое внимание на форуме уделили современным подходам к восстановлению пациентов, в том числе на примере системы медицинской реабилитации в Подмосковье.
Для участников съезда работают 28 научных секций и тематических блоков, проводятся пленарные сессии, мастер-классы, круглые столы, дискуссии, встречи с медиками-участниками СВО. Присоединиться к ним можно и онлайн.