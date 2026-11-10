В Подмосковье рассказали, что делать, если в ходе капремонта повреждено имущество
Ответственность за работы по капитальному ремонту нередко вызывает вопросы со стороны собственников. Не всегда понятно, в какую организацию обращаться при нарушениях или ущербе.
В пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области рассказали о порядке действий собственника, если в ходе капремонта пострадало имущество.
Разобраться поможет простое правило распределения обязанностей. Перед жителями за работы отвечает заказчик капремонта. Если взносы поступают в «общий котёл», это региональный оператор, если на специальный счёт – управляющая организация или товарищество собственников жилья, которые выступили техническими заказчиками.
Для решения вопроса качества работ жителю достаточно взаимодействовать с заказчиком. Он сам разберётся с подрядчиком и при необходимости компенсирует затраты за счёт подрядной организации.
«Например, во время фасадных работ с лесов упал инструмент и повредил внешний блок кондиционера. Собственник направит обращение в фонд, который оплатит причинённый ущерб, а затем взыщет средства с подрядчика. Если в ходе ремонтных работ повреждено имущество, собственнику важно сразу зафиксировать этот факт – сделать фото или видео, пока обстановка не изменилась», – пояснили в министерстве.
Это наглядно подтвердит ситуацию. Далее стоит сообщить об инциденте управляющей организации. Вместе с её представителями нужно оформить акт осмотра. Этот документ и станет основой для дальнейших действий по урегулированию вопроса Следующий шаг после подготовки всех первичных документов – обращение к заказчику работ, в Фонд капитального ремонта или в управляющую компанию. В обращении важно подробно описать ситуацию, приложить фотографии и акт осмотра.
После этого организуется выезд комиссии. Специалисты изучат обстоятельства причинения ущерба и определят его размер. Стороны согласуют способ возмещения. Это может быть либо ремонт повреждённого имущества, либо выплата денежной компенсации.