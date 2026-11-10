В Подмосковье рассказали, что делать, если в ходе капремонта повреждено имущество

10 ноября 2026, 20:24

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Ответственность за работы по капитальному ремонту нередко вызывает вопросы со стороны собственников. Не всегда понятно, в какую организацию обращаться при нарушениях или ущербе.





В пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области рассказали о порядке действий собственника, если в ходе капремонта пострадало имущество.



Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО

Разобраться поможет простое правило распределения обязанностей. Перед жителями за работы отвечает заказчик капремонта. Если взносы поступают в «общий котёл», это региональный оператор, если на специальный счёт – управляющая организация или товарищество собственников жилья, которые выступили техническими заказчиками.

Для решения вопроса качества работ жителю достаточно взаимодействовать с заказчиком. Он сам разберётся с подрядчиком и при необходимости компенсирует затраты за счёт подрядной организации.



Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО



«Например, во время фасадных работ с лесов упал инструмент и повредил внешний блок кондиционера. Собственник направит обращение в фонд, который оплатит причинённый ущерб, а затем взыщет средства с подрядчика. Если в ходе ремонтных работ повреждено имущество, собственнику важно сразу зафиксировать этот факт – сделать фото или видео, пока обстановка не изменилась», – пояснили в министерстве.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства МО