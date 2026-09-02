На подмосковных сетях водоотведения за неделю ликвидировали более 270 засоров
Сотрудники Мособлводоканала за семь дней устранили на сетях водоотведения 276 засоров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Каждый день бригады ликвидировали в среднем около 40 тампонад, предотвращая выход стоков на поверхность. Как отметили в ведомстве, большинство инцидентов было вызвано не техническими неисправностями труб, а действиями жителей.
В канализационную систему регулярно попадает бытовой мусор, который система не может переработать. Это влажные салфетки и бумажные полотенца; средства личной гигиены – ватные диски, палочки; остатки кулинарного жира, которые застывают внутри труб, создавая плотные пробки; наполнитель для кошачьих туалетов и строительный мусор.
«Неправильная утилизация этих предметов сразу же отражается на всей цепочке коммунального хозяйства. Попадая в коллекторы, неразлагаемые материалы формируют плотные комки. Это создаёт огромную нагрузку на всю инфраструктуру. Крупный мусор наматывается на лопасти рабочих колёс насосов. Оборудование перегревается, выходит из строя или вовсе блокируется», – разъяснили в ведомстве.
Там подчеркнули, что каждая такая поломка требует ремонта и замены деталей. Это ставит под угрозу перекачку стоков целых микрорайонов. На самих трубопроводах накапливающийся мусор сужает просвет трубы, замедляя ток жидкости.
Как напомнили в ведомстве, канализация – это инженерное сооружение для транспортировки сточных вод, а не альтернатива мусоропроводу. Чтобы предотвратить риск возникновения засоров и обеспечить стабильную работу системы водоотведения, нужно соблюдать правила утилизации мусора. Это позволит сократить количество засоров и продлить срок службы инженерных сетей.
Ранее сообщалось, что Мособлводоканала за неделю выполнил 168 планово-профилактических работ по подготовке коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Цель – повышение надёжности систем водоснабжения, канализации и в отдельных случаях – теплоснабжения.