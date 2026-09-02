На подмосковных сетях водоотведения за неделю ликвидировали более 270 засоров

02 сентября 2026, 16:54

оригинал Фото: Пресс-служба МинЖКХ МО

Сотрудники Мособлводоканала за семь дней устранили на сетях водоотведения 276 засоров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Каждый день бригады ликвидировали в среднем около 40 тампонад, предотвращая выход стоков на поверхность. Как отметили в ведомстве, большинство инцидентов было вызвано не техническими неисправностями труб, а действиями жителей.



Фото: Пресс-служба МинЖКХ МО

В канализационную систему регулярно попадает бытовой мусор, который система не может переработать. Это влажные салфетки и бумажные полотенца; средства личной гигиены – ватные диски, палочки; остатки кулинарного жира, которые застывают внутри труб, создавая плотные пробки; наполнитель для кошачьих туалетов и строительный мусор.

«Неправильная утилизация этих предметов сразу же отражается на всей цепочке коммунального хозяйства. Попадая в коллекторы, неразлагаемые материалы формируют плотные комки. Это создаёт огромную нагрузку на всю инфраструктуру. Крупный мусор наматывается на лопасти рабочих колёс насосов. Оборудование перегревается, выходит из строя или вовсе блокируется», – разъяснили в ведомстве.

Фото: Пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: Пресс-служба МинЖКХ МО