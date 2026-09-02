«ПСК Фарма» выпустила 420 000 упаковок лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний

02 сентября 2026, 16:23

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «ПСК Фарма» за последние два года произвела более 420 000 упаковок препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и поражений сосудистого русла. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Компания выпускает разные лекарственные формы – от таблеток и растворов для инъекций до ингаляционных систем и концентратов для инфузий. «ПСК Фарма» активно развивает портфель кардиопрепаратов. Важным шагом стала регистрация в прошлом году двух новых лекарств – «Тирофибан ПСК» и «Илопрост ПСК».

«Вывод на рынок этих двух лекарств – часть нашей стратегии по расширению терапевтического охвата. Нам важно не просто производить лекарства, а давать врачам инструменты профилактики тяжёлых осложнений и борьбы со сложными сосудистыми патологиями, когда счёт идет на минуты. В этом году мы закладываем 10-процентнный рост производства по всем направлениям», – сказала гендиректор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.