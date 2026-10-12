На сетях водопровода и канализации Подмосковья провели за неделю около 480 работ
476 ремонтных и профилактических работ выполнили сотрудники Мособлводоканала на сетях водоснабжения и водоотведения в Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Ключевыми задачами этих работ является не только ликвидация неполадок и их последствий, но и предотвращение сбоев. Особенно важно заниматься этим в период подготовки к зиме.
«В прошлом году перед наступлением холодов была проведена большая работа и в этом году она продолжается. В Московской области определён комплекс профилактических мероприятий, он доведен до округов. Каждый этап сопровождают специалисты министерства», — отметил глава МинЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.В число мероприятий, проведённых на минувшей неделе, вошёл ремонт самотёчного коллектора на улице Чехова в Шатуре. Там вместо старой керамической трубы длиной три метра установили новую из полиэтилена низкого давления (ПНД), а на очистных сооружениях починили шнековый насос №3. В посёлке Мишеронский округа Шатура очистили приёмный блок канализационной насосной станции от бытового мусора. А в посёлке Черусти того же округа провели ремонт сетей водоснабжения.
В селе Шарапово под Чеховым на участке водопровода вырезали четыре метра старой трубы и установили новую трубу ПНД диаметром 50 миллиметров.
В Электростали нужно было промыть водопроводные сети на улице Николаева и на проспекте Ленина. Эту работу бригада Мособлводоканала выполнила вместе с сотрудниками управляющей компании. Кроме того, на улице Мира провели ремонт смотрового колодца, а на канализационно-насосной станции №7 заменили напорные задвижки на первом насосе, а второй и третий прочистили. Это обеспечит бесперебойное перекачивание стоков.
В Богородском округе починили водопроводную трубу диаметром 500 миллиметров на Рабочей улице в Старой Купавне и отремонтировали пожарный гидрант на улице Сергеева в посёлке Воровского.
В селе Шарапово о округа Чехов заменили участок водопровода протяжённостью четыре метра.
В Орехово-Зуеве на улице Кирова заменили участок канализационной сети, а на улице Правды заменили задвижки, позволяющие перекрывать участки канализации для ремонта.
Обо всех неполадках на сетях водопровода и канализации жители Подмосковья могут сообщить по телефону горячей линии Мособлводоканала: 8-800-222-02-05.