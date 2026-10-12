На сетях водопровода и канализации Подмосковья провели за неделю около 480 работ

12 октября 2026, 14:06

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

476 ремонтных и профилактических работ выполнили сотрудники Мособлводоканала на сетях водоснабжения и водоотведения в Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.





Ключевыми задачами этих работ является не только ликвидация неполадок и их последствий, но и предотвращение сбоев. Особенно важно заниматься этим в период подготовки к зиме.





«В прошлом году перед наступлением холодов была проведена большая работа и в этом году она продолжается. В Московской области определён комплекс профилактических мероприятий, он доведен до округов. Каждый этап сопровождают специалисты министерства», — отметил глава МинЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО