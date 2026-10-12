Курс массажа в Китае вызвал у жительницы Подмосковья болезненный синдром

12 октября 2026, 12:43

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жительница Красногорска обратилась в местную поликлинику №1 с жалобами на боль в области лопатки, отдающую в левую руку, и онемение пальцев. Симптомы начались после курса массажа, который женщина прошла в Китае тремя месяцами ранее. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Диагностика показала, что у женщины развился шейно-плечевой синдром. Это заболевание возникает из-за поражения нервных структур, связок, мышц или сосудов в области шеи и плечевого пояса.





«Сейчас пациентка проходит под нашим наблюдением курс медикаментозной терапии. Ей также назначено комплексное обследование, чтобы детально оценить состояние хрящевой ткани и позвоночника», — рассказала и.о. заместителя главврача по поликлиническому разделу работы Вера Багирь.