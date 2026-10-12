На заводе ветпрепаратов в Дмитрове готовят к запуску новый цех
Строительство нового цеха завершается на предприятии компании «ГОРОС21.РУ», занимающейся производством ветеринарных препаратов. Производственные мощности расположены на территории Дмитровского округа. Компания получила льготный кредит на развитие благодаря Народной программе «Единой России» по поддержке импортозамещения. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Строительство цеха проверил член фракции «Единая Россия» в Госдуме Денис Кравченко. Он пообещал ускорить решение вопроса по увеличению газовой мощности предприятия — это необходимо для запуска цеха.
«Это динамично развивающееся предприятие. Мы видим, что не хватает определённых мощностей: нужен газ, нужна дополнительная инвестиционная поддержка. Поэтому будем стараться помочь», — сказал Кравченко.Компания «ГОРОС21.РУ» занимается выпуском ветеринарных препаратов, а также кормовых добавок и фармацевтического сырья уже 25 лет. В её ассортимент входят отечественный аналог противопаразитарного препарата «Бравекто» — «Веприпак», первая российская векторная вакцина «РеЦиркоВак» против цирковируса свиней и многое другое.
Развитие экономики является одним из ключевых составляющих Народной программы «Единой России». Благодаря различным мерам поддержки за последние пять лет в Московской области вдвое увеличили объём промпроизводства и создали свыше 400 тысяч новых рабочих мест.