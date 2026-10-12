На заводе ветпрепаратов в Дмитрове готовят к запуску новый цех

12 октября 2026, 13:30

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Строительство нового цеха завершается на предприятии компании «ГОРОС21.РУ», занимающейся производством ветеринарных препаратов. Производственные мощности расположены на территории Дмитровского округа. Компания получила льготный кредит на развитие благодаря Народной программе «Единой России» по поддержке импортозамещения. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Строительство цеха проверил член фракции «Единая Россия» в Госдуме Денис Кравченко. Он пообещал ускорить решение вопроса по увеличению газовой мощности предприятия — это необходимо для запуска цеха.





«Это динамично развивающееся предприятие. Мы видим, что не хватает определённых мощностей: нужен газ, нужна дополнительная инвестиционная поддержка. Поэтому будем стараться помочь», — сказал Кравченко.