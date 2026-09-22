На водозаборных узлах в Подмосковье за лето обновили 45 глубинных насосов
Сотрудники Мособлводоканала продолжают модернизацию коммунальной инфраструктуры. За лето на водозаборных узлах Московской области было заменено 45 глубинных насосов, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Обновление проводят в рамках плановых работ и подготовки систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду. Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, для каждого муниципалитета сформирован свой план работ. Все мероприятия должны быть завершены до 30 сентября.
Глубинные насосы работают круглосуточно, поднимая воду из артезианских скважин с большой глубины. Со временем их детали подвергаются естественному износу. Это ведёт к снижению производительности скважины, падению давления в трубах и увеличению расхода электричества. В худшем случае внезапный выход насоса из строя может оставить населённый пункт без воды.
Обновление оборудования позволяет предотвратить нештатные ситуации и обеспечить стабильное давление в системе.
Так, в Шатуре установили новые насосы на водозаборных узлах в посёлках Середниково, Керва, Лесозавод и Мишеронский.
В Орехово-Зуеве заменили погружное насосного оборудование на артезианских скважине ВЗУ №23, на артезианской скважине №1 в Куровском, а также в деревне Соболево.
В Электростали насосы заменили на водозаборных узлах №2 и №7.
Модернизация сетей ведут планомерно, чтобы минимизировать неудобства для потребителей. Новое энергоэффективное оборудование имеет больший ресурс работы и позволит значительно снизить риск неполадок предстоящей зимой.
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