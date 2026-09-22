На водозаборных узлах в Подмосковье за лето обновили 45 глубинных насосов

22 сентября 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Сотрудники Мособлводоканала продолжают модернизацию коммунальной инфраструктуры. За лето на водозаборных узлах Московской области было заменено 45 глубинных насосов, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.