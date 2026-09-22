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На водозаборных узлах в Подмосковье за лето обновили 45 глубинных насосов

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Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Сотрудники Мособлводоканала продолжают модернизацию коммунальной инфраструктуры. За лето на водозаборных узлах Московской области было заменено 45 глубинных насосов, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.



Обновление проводят в рамках плановых работ и подготовки систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду. Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, для каждого муниципалитета сформирован свой план работ. Все мероприятия должны быть завершены до 30 сентября.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Глубинные насосы работают круглосуточно, поднимая воду из артезианских скважин с большой глубины. Со временем их детали подвергаются естественному износу. Это ведёт к снижению производительности скважины, падению давления в трубах и увеличению расхода электричества. В худшем случае внезапный выход насоса из строя может оставить населённый пункт без воды.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Обновление оборудования позволяет предотвратить нештатные ситуации и обеспечить стабильное давление в системе.

Так, в Шатуре установили новые насосы на водозаборных узлах в посёлках Середниково, Керва, Лесозавод и Мишеронский.

В Орехово-Зуеве заменили погружное насосного оборудование на артезианских скважине ВЗУ №23, на артезианской скважине №1 в Куровском, а также в деревне Соболево.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Электростали насосы заменили на водозаборных узлах №2 и №7.

Модернизация сетей ведут планомерно, чтобы минимизировать неудобства для потребителей. Новое энергоэффективное оборудование имеет больший ресурс работы и позволит значительно снизить риск неполадок предстоящей зимой.
Лора Луганская

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