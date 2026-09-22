В Подмосковье модернизируют свыше 3000 контейнерных площадок
В Московской области с 2024 года реализуется масштабная программа модернизации контейнерных площадок. Модернизация завершена на 740 площадках, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Это 80% от общего объёма. На оставшихся 210 площадках работы продолжаются. План на текущий год – 950 адресов.
«За 2024-2025 годы модернизировано 2120 контейнерных площадок. План на 2026-й – порядка 1000 объектов. Самый большой объём работ запланирован в округах Люберцы, Красногорск, Химки, Мытищи, Раменский, Одинцовский, Подольск, Ленинский, Балашиха и Солнечногорск. В 2027-2028 годах модернизируем ещё 2800 контейнерных площадок», – сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.
По его словам, особый акцент будет сделан на экологичности. В этом году 500 площадок построят из вторичных материалов, полученных в комплексах по переработке отходов. Такие конструкции долговечнее и практичнее.
Лидеры по стопроцентному выполнению плана – Красногорск, Электросталь, Котельники, Лыткарино и Орехово-Зуево.
В Красногорске и Талдоме площадки не только обновили, но и расширили с устройством отсеков для крупногабаритных отходов, а также обустроили подъездные пути.
В Ленинском округе площадки перенесли из труднодоступной локации в более удобную для проезда спецтехники, с учётом мнения жителей.
Отраслевые сотрудники Министерства каждый день взаимодействуют с администрациями округов для отслеживания хода работ.