В Подмосковье модернизируют свыше 3000 контейнерных площадок

22 сентября 2026, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области с 2024 года реализуется масштабная программа модернизации контейнерных площадок. Модернизация завершена на 740 площадках, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Это 80% от общего объёма. На оставшихся 210 площадках работы продолжаются. План на текущий год – 950 адресов.

«За 2024-2025 годы модернизировано 2120 контейнерных площадок. План на 2026-й – порядка 1000 объектов. Самый большой объём работ запланирован в округах Люберцы, Красногорск, Химки, Мытищи, Раменский, Одинцовский, Подольск, Ленинский, Балашиха и Солнечногорск. В 2027-2028 годах модернизируем ещё 2800 контейнерных площадок», – сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области