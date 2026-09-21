Полиция не подтвердила данные о рабстве женщины с ребенком в Московской области

21 сентября 2026, 20:31

МВД: данные о рабстве матери с ребенком в Подмосковье не подтвердились

Фото: istockphoto/Fedorovekb

Информация о том, что женщина с трехлетним ребенком якобы находилась в рабстве в Подмосковье, не подтвердилась. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет РИА Новости.





Ранее Telegram-канал Mash сообщил о спасении женщины и ее дочери, которые якобы провели взаперти около трех лет. По данным канала, за это время девочка не контактировала с внешним миром и не научилась разговаривать.



Как рассказали правоохранители, волонтеры обратились в полицию после того, как женщина решила сменить место проживания. Выяснилось, что она с ребенком находилась в так называемом «рабочем доме» в Щербинке, где у нее возник конфликт с управляющим.



После этого женщина решила переехать в аналогичный дом в Балашихе, где ранее уже жила. Она связалась с его управляющим, который обратился к волонтерам. Те, в свою очередь, сообщили о ситуации в полицию.





«По предварительным данным, у женщины претензий нет. Информация о рабстве не соответствует действительности», — заявил собеседник агентства, добавив, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.