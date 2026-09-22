Капремонт моста через реку Нару в Одинцовском округе завершат к концу года

22 сентября 2026, 14:15

оригинал

Возле деревни Наро-Осаново Одинцовского городского округа завершается капремонт моста через реку Нару. Его ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





Для удобства передвижения жителей на время работ движение перезапустили по временному сооружению.

«Заключительный этап предусматривает устройство электроосвещения участка дороги и монтаж шумозащитных экранов. После этого движение транспорта и пешеходов запустят по основному сооружению. Начнётся демонтаж временного моста. Перезапустить движение на отремонтированное сооружение планируется в конце сентября, а полностью завершить капремонт мостового перехода – в конце года», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.