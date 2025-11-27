На Всероссийском форуме юных инспекторов движения обсудили новые формы работы
В Москве прошёл Всероссийский форум юных инспекторов движения «Я выбираю ЮИД». На него собрались около 600 участников – представители отделений Общероссийской организации «Юные инспекторы движения» из 81 региона. Организаторами форума выступили Минпросвещения и МВД России.
Главными задачами было подвести итоги уходящего года и разработать планы на следующий год. Об этом рассказала «Радио 1» председатель Общероссийской общественной детско-юношеской организации по пропаганде безопасности дорожного движения «Юные инспекторы движения» Валентина Кульбицкая.
«Ребята предложили много интересных форм. В первую очередь, они просили запустить как можно больше мероприятий, в рамках которых они будут учиться быть наставниками по безопасности дорожного движения, и при этом вести волонтёрскую деятельность. Предложили проводить отдельно День добровольца, по безопасности дорожного движения. Были также предложены мероприятия, которые объединят ребят по всей стране. Это, например, всероссийский квест по городам, посвящённый Году единства народов России. Цель – показать, что мы можем быть разными, но всех нас объединяет одна конструктивная цель – сохранить как можно больше жизней», – рассказала Кульбицкая.
Она напомнила, что ключевая задача, которую решают ребята, – пропаганда безопасности дорожного движения в различных формах. Это может быть и использование соцсетей, и работа наставниками в детсадах, и лекции сверстникам в своих школах, и помощь сотрудникам Госавтоинспекции.
«У нас также много проектов, связанных с обучением управлению средствами индивидуальной мобильности. Сейчас это большая проблема. Ещё одна проблема – это водители питбайков. Ребята участвуют в рейдах Госавтоинспекции и в разъяснительной работе по этим вопросам», – добавила собеседница «Радио 1».В работе форума «Я выбираю ЮИД» приняли участие и подмосковные отряды. Так, замдиректора школы №26 имени Героя Советского Союза Е.И. Ларюшина из Люберец по воспитательной работе, руководитель отряда ЮИД Галина Черепанюк рассказала, что её отряд существует уже 28 лет.
«У нас накоплен достаточно большой опыт. Конечно, когда ребята видят своих сверстников, они проникаются тем, что нужно по правилам переходить дорогу, правильно ездить на самокате, велосипеде. Взаимодействие самих ребят между собой – это очень важно. Важно видеть наглядный пример. Вот как раз поэтому школьники сами всё рассказывают своим сверстникам, подают наглядный пример», – пояснила Черепанюк.
Она рассказала, что у ЮИДовцев много форм работы с детьми. Например, учебный год в школе начинается с посвящения в пешеходы.
«Наши ребята, которые в отряде уже два-три года, проводят яркое и красочное мероприятие с первоклассниками. Так начинается путь по безопасной дороге детства. Мы обязательно проводим всевозможные викторины о безопасности дорожного движения, выпускаем газеты, видеоролики. Ежегодно выступаем на новогодних ёлках. У нас есть новогоднее обращение к ребятам с просьбой не забывать в зимние каникулы о безопасности на дорогах», – перечислила собеседница «Радио 1».Черепанюк добавила, что её отряд под названием «Автолюбер» принимает участие в таких акциях, как «Родительский патруль», а также в яркой акции «Засветись», которая состоялась совсем недавно. Малышам раздавали светоотражающие элементы для передвижения в тёмное время суток. Это всегда вызывает у детей большой интерес.