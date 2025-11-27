На Всероссийском форуме юных инспекторов движения обсудили новые формы работы

27 ноября 2025, 22:40

оригинал Фото: сайт zabezopasnost.com

В Москве прошёл Всероссийский форум юных инспекторов движения «Я выбираю ЮИД». На него собрались около 600 участников – представители отделений Общероссийской организации «Юные инспекторы движения» из 81 региона. Организаторами форума выступили Минпросвещения и МВД России.





Главными задачами было подвести итоги уходящего года и разработать планы на следующий год. Об этом рассказала «Радио 1» председатель Общероссийской общественной детско-юношеской организации по пропаганде безопасности дорожного движения «Юные инспекторы движения» Валентина Кульбицкая.

«Ребята предложили много интересных форм. В первую очередь, они просили запустить как можно больше мероприятий, в рамках которых они будут учиться быть наставниками по безопасности дорожного движения, и при этом вести волонтёрскую деятельность. Предложили проводить отдельно День добровольца, по безопасности дорожного движения. Были также предложены мероприятия, которые объединят ребят по всей стране. Это, например, всероссийский квест по городам, посвящённый Году единства народов России. Цель – показать, что мы можем быть разными, но всех нас объединяет одна конструктивная цель – сохранить как можно больше жизней», – рассказала Кульбицкая.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ



«У нас также много проектов, связанных с обучением управлению средствами индивидуальной мобильности. Сейчас это большая проблема. Ещё одна проблема – это водители питбайков. Ребята участвуют в рейдах Госавтоинспекции и в разъяснительной работе по этим вопросам», – добавила собеседница «Радио 1».

«У нас накоплен достаточно большой опыт. Конечно, когда ребята видят своих сверстников, они проникаются тем, что нужно по правилам переходить дорогу, правильно ездить на самокате, велосипеде. Взаимодействие самих ребят между собой – это очень важно. Важно видеть наглядный пример. Вот как раз поэтому школьники сами всё рассказывают своим сверстникам, подают наглядный пример», – пояснила Черепанюк.

Фото: сайт zabezopasnost.com



«Наши ребята, которые в отряде уже два-три года, проводят яркое и красочное мероприятие с первоклассниками. Так начинается путь по безопасной дороге детства. Мы обязательно проводим всевозможные викторины о безопасности дорожного движения, выпускаем газеты, видеоролики. Ежегодно выступаем на новогодних ёлках. У нас есть новогоднее обращение к ребятам с просьбой не забывать в зимние каникулы о безопасности на дорогах», – перечислила собеседница «Радио 1».