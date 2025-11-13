В Раменской школе №8 подвели итоги муниципального слёта ЮИД

13 ноября 2025, 17:46

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

В Раменской школе №8 прошёл муниципальный слёт «Мы выбираем ЮИД!». Здесь подвели итоги целого ряда мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. В слёте приняли участие самые опытные и активные юные инспекторы движения Раменского округа, отметили в местной Администрации.





С приближением зимы световой день становится короче, а вечера темнее. Пешеходам напомнили о важности световозвращающих элементов, а лозунг «Засветись!» превратили в призыв к действию. Особое внимание уделили персонажу Сергея Михалкова – Дяде Стёпе. Дети вспомнили его фразу о том, как правильно переходить дорогу.



​Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа



«На самом деле команда ЮИД, которая здесь представлена, занимается очень большим и важным делом, потому что дети на своём уровне, на уровне выступлений и игры, пропагандируют безопасность на дороге. Пример безопасного поведения на дороге, что помогает и нам, сотрудникам Госавтоинспекции, и учителям прививать маленьким участникам дорожного движения правильные навыки поведения на дороге, что в конечном итоге позволяет сохранить всем жизнь и здоровье», — рассказал замначальника отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Раменское» Александр Голоскоков.