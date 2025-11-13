Для школьников Котельников провели урок «Путь к безопасности»

13 ноября 2025, 18:04

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Необычный урок «Путь к безопасности» провели в школе №2 городского округа Котельники студенты-волонтёры факультета «Безопасность жизнедеятельности» Государственного университета просвещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Мероприятие проходило на пяти площадках, каждая из которых предлагала свою программу.





«Школьников учили оказывать первую медицинскую помощь, знакомили с азами туризма и выживания на природе, показывали, как обращаться с оружием и управлять беспилотниками. Кроме того, ещё одним направлением стала пожарная безопасность», — говорится в сообщении.