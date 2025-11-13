Для школьников Котельников провели урок «Путь к безопасности»
Необычный урок «Путь к безопасности» провели в школе №2 городского округа Котельники студенты-волонтёры факультета «Безопасность жизнедеятельности» Государственного университета просвещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие проходило на пяти площадках, каждая из которых предлагала свою программу.
«Школьников учили оказывать первую медицинскую помощь, знакомили с азами туризма и выживания на природе, показывали, как обращаться с оружием и управлять беспилотниками. Кроме того, ещё одним направлением стала пожарная безопасность», — говорится в сообщении.Занятие организовал мобильный просветительский центр «Школа основ безопасности и защиты Родины» при грантовой поддержке «Движения Первых».