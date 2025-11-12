Школьница из Коломны победила во Всероссийском конкурсе «Звезда ЮИД-2025»

12 ноября 2025, 12:27

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

Ученица школы №17 города Коломны Василиса Скобелева стала победительницей пятого всероссийского конкурса «Звезда ЮИД-2025», сообщает Министерство образования Московской области.







Василиса добилась высоких результатов сразу в нескольких номинациях. Она заняла второе место в категории «Визитная карточка», где представила творческое выступление о безопасности на дорогах, второе — в номинации «Голос ЮИД» и первое место в категории «Мода ЮИД».



Также призовое место в конкурсе заняла ещё одна участница из Коломны — Полина Комарова, ученица гимназии №2 «Квантор». Она стала победительницей в номинации «Слово ЮИД».



Конкурс включал пять основных заданий — «Визитная карточка», «ЮИД говорит!», «Слово ЮИД», «Голос ЮИД» и «Мода ЮИД», а также дополнительное — видеопоздравление «25 мгновений счастья: Доброй Дороге Детства». Участники представляли творческие видеоролики, песни, литературные работы и дизайнерские проекты с элементами световозвращающих материалов.



Жюри оценило более тысячи работ школьников со всей страны. Разрыв между лидерами составил всего доли баллов, что свидетельствует о высоком уровне подготовки участников.



По итогам конкурса в десятку регионов с наибольшим числом участников вошли Московская, Новосибирская и Нижегородская области, Санкт-Петербург, Калининградская и Тульская области, Пермский край, Татарстан, Москва и Ярославская область.

