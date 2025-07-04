04 июля 2025, 10:56

Фото: Медиасток.рф

Лето принесло жителям Подмосковья неожиданные проблемы — массовое нашествие виноградных улиток, которые угрожают садовым и огородным культурам. Подробнее о том, как бороться с виноградными улитками на дачном участке и какие еще вредители досаждают дачникам в Подмосковье, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Нашествие виноградных улиток в Подмосковье летом 2025 года Что известно о виноградных улитках Как бороться с виноградными улитками на дачном участке Какие еще вредители досаждают дачникам в Подмосковье Испанские слизни Колорадский жук Тля

Нашествие виноградных улиток в Подмосковье летом 2025 года

Фото: Медиасток.рф

Что известно о виноградных улитках

Средняя продолжительность жизни составляет 7 — 8 лет;

Они являются гермафродитами и имеют два периода спаривания в год;

Молодые особи после вылупления питаются почвой в течение 8 — 10 дней;

Естественными врагами являются ежи, ящерицы и некоторые виды жуков.

Как бороться с виноградными улитками на дачном участке

Фото: Медиасток.рф



Какие еще вредители досаждают дачникам в Подмосковье

Испанские слизни

Колорадский жук

Тля