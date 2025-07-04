В Серпухове стартуют летние кинопоказы под открытым небом

Серпуховский историко-художественный музей 5 июля открывает сезон уличных киносеансов в рамках проекта «САД: Синема. Арт. Двор». Каждый вечер субботы музейный двор превратится в кинозал под звёздами, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В этом году программа посвящена морской теме — она связана с выставкой «Море великих. От Айвазовского до Кандинского». Зрители увидят фильмы «Ждите меня, острова!», «Человек-амфибия», «Остров сокровищ» и другие.
Сезон откроет кинокомедия «Полосатый рейс» (1961) киностудии «Ленфильм», которая выступает партнёром проекта. Начало показа — в 22:00.
Вход свободный, требуется предварительная онлайн-регистрация. Расписание сеансов доступно на сайте музея. Возрастная аудитория — 0+, 6+, 12+.