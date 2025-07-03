Подмосковные велосипедисты завоевали три медали международных соревнований
Представители Подмосковья выиграли три медали на международных соревнованиях по маунтинбайк-велоспорту «Каменный пояс». На их счету –два золота и бронза, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Соревнования проходили в олимпийской дисциплине «кросс-кантри» и в неолимпийской – «кросс-кантри короткий круг». Александра Ушакова из Краснознаменска выиграла женские старты в неолимпийской дисциплине. В аналогичных мужских соревнованиях победил химчанин Ярослав Шведов, а бронзу взял Даниил Осипов из Одинцова», – уточнили в ведомстве.Соревнования «Каменный пояс» проходили на трассах спорткомплекса «Нижнеисетский» в Екатеринбурге. В них участвовали свыше 300 велогонщиков из 14 регионов России и Белоруссии.