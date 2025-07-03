Подмосковных учащихся приглашают на международный антикоррупционный конкурс

03 июля 2025, 22:41

оригинал Фото: Медиасток МО

Школьники и студенты из Московской области могут принять участие в Международном молодёжном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Приём заявок продлится до 1 октября 2025 года, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России, которая выступает организатором конкурса.







«Проводит конкурс Межгосударственный совет по противодействию коррупции. Цель проекта – привлечь внимание подрастающего поколения к проблемам коррупции, поощрить и поддержать творческие инициативы детей и молодёжи в создании социальной антикоррупционной рекламы», – говорится в сообщении