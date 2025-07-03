Подмосковных учащихся приглашают на международный антикоррупционный конкурс
Школьники и студенты из Московской области могут принять участие в Международном молодёжном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Приём заявок продлится до 1 октября 2025 года, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России, которая выступает организатором конкурса.
«Проводит конкурс Межгосударственный совет по противодействию коррупции. Цель проекта – привлечь внимание подрастающего поколения к проблемам коррупции, поощрить и поддержать творческие инициативы детей и молодёжи в создании социальной антикоррупционной рекламы», – говорится в сообщенииВ качестве конкурсных работ принимают антикоррупционные плакаты, рисунки и видеоролики. Победителей и призёров определят в трёх возрастных категориях: от 10 до 15 лет, от 16 до 20 лет, от 21 года до 25 лет.
Заявки принимают на сайте конкурса. Там же размещены правила его проведения.
Полуфинал состязаний проводится 1 мая – 25 октября, а финал конкурса: 25 октября – 25 ноября 2025 года.
Подведение итогов состязания приурочат к Международному дню борьбы с коррупцией, который каждый год отмечают 9 декабря.