23 января 2026, 15:39

Эксперт «Опоры России» Елин: авторские права и изобретения облагаются НДФЛ

оригинал Фото: iStock/korawat thatinchan

Получение имущества по наследству в 2026 году не облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Это правило действует для большинства наследников, но есть исключения — выплаты за использование авторских прав и изобретений.





Содержание Кому не нужно платить НДФЛ при вступлении в наследство? Какие сроки и особенности у вступления в наследство? Может ли наследство иметь «подводные камни»? Как использовать полученное наследство?



Разобрали этот вопрос в эфире «Радио 1» вместе с экспертом по финансово-правовой безопасности бизнеса Общероссийской общественной организации «Опора России» Сергеем Елиным.

Кому не нужно платить НДФЛ при вступлении в наследство?

«Прежде всего, получение имущества по наследству не облагается налогом на доходы физических лиц. Исключение составляют только выплаты за авторские права и изобретения, которые переходят к наследникам», — отмечает эксперт Сергей Елин.

Какие сроки и особенности у вступления в наследство?

«При вступлении в наследство важно помнить, что можно отказаться от наследства. Это полезно, если вместе с имуществом переходят долги или другие обязательства умершего», — поясняет специалист.

0,3% (до 100 000 руб.) для близких родственников;

0,6% (до 1 млн руб.) для всех остальных.

Фото: iStock/Dmitrii Balabanov

до 2,4 млн руб. — 13%;

от 2,4 до 5 млн руб. — 15%;

свыше 5 млн руб. — 22%.

«Доходы от авторских прав или патентов наследодателя включаются в налогооблагаемую базу и облагаются по обычной ставке. Это логично, ведь такие выплаты рассматриваются как обычный доход», — объясняет Сергей Елин в диалоге с «Радио 1».

Может ли наследство иметь «подводные камни»?

Фото: iStock/Worawee Meepian

«Особое внимание нужно уделять серьезным долговым обязательствам, например, при субсидиарной ответственности. Наследство может включать как имущество, так и долги умершего», — отмечает специалист.

Как использовать полученное наследство?

«Если вы продаёте полученное наследство и покупаете новое жильё, обращайте внимание на кадастровую стоимость и лимиты по сделке, чтобы использовать налоговые льготы», — советует эксперт финансово-правовой безопасности бизнеса.