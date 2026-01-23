Наследство в 2026 году: что нужно знать и какие налоги платить?
Эксперт «Опоры России» Елин: авторские права и изобретения облагаются НДФЛ
Получение имущества по наследству в 2026 году не облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Это правило действует для большинства наследников, но есть исключения — выплаты за использование авторских прав и изобретений.
Разобрали этот вопрос в эфире «Радио 1» вместе с экспертом по финансово-правовой безопасности бизнеса Общероссийской общественной организации «Опора России» Сергеем Елиным.
Кому не нужно платить НДФЛ при вступлении в наследство?Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, пояснил, что обычное наследство, будь то квартира, автомобиль или сумма денег, не облагается налогом. После оформления собственности платить НДФЛ в таких случаях не нужно.
«Прежде всего, получение имущества по наследству не облагается налогом на доходы физических лиц. Исключение составляют только выплаты за авторские права и изобретения, которые переходят к наследникам», — отмечает эксперт Сергей Елин.
Какие сроки и особенности у вступления в наследство?Чтобы оформить наследство, важно помнить про обязательный срок по закону — 6 месяцев с момента смерти наследодателя. В этот период важно принять наследство или оформить отказ от него. Если не успеть в отведенное время, сроки нужно будет восстанавливать через суд.
«При вступлении в наследство важно помнить, что можно отказаться от наследства. Это полезно, если вместе с имуществом переходят долги или другие обязательства умершего», — поясняет специалист.А еще важно оценить наследуемое имущество и обязательно оплатить госпошлину:
- 0,3% (до 100 000 руб.) для близких родственников;
- 0,6% (до 1 млн руб.) для всех остальных.
Если наследник получает выплаты за авторские права, патенты или изобретения умершего, налог за такой доход нужно оплатить по стандартной шкале:
- до 2,4 млн руб. — 13%;
- от 2,4 до 5 млн руб. — 15%;
- свыше 5 млн руб. — 22%.
«Доходы от авторских прав или патентов наследодателя включаются в налогооблагаемую базу и облагаются по обычной ставке. Это логично, ведь такие выплаты рассматриваются как обычный доход», — объясняет Сергей Елин в диалоге с «Радио 1».
Может ли наследство иметь «подводные камни»?Да, может. Наследники могут получить не только имущество, но и долговые обязательства. Это могут быть коммунальные платежи, ипотека или другие финансовые обязательства, связанные с недвижимостью.
«Особое внимание нужно уделять серьезным долговым обязательствам, например, при субсидиарной ответственности. Наследство может включать как имущество, так и долги умершего», — отмечает специалист.
Как использовать полученное наследство?После оформления наследства важно знать, как распоряжаться имуществом. Продажа квартиры, дома или другой собственности может иметь налоговые нюансы, особенно если имущество дорогое или есть условия по улучшению жилья.
«Если вы продаёте полученное наследство и покупаете новое жильё, обращайте внимание на кадастровую стоимость и лимиты по сделке, чтобы использовать налоговые льготы», — советует эксперт финансово-правовой безопасности бизнеса.
Своевременная оценка имущества, грамотное оформление и понимание налоговых правил помогут избежать проблем и сохранить наследство для себя и семьи.