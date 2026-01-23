В Госдуме предложили ввести «тринадцатую» стипендию для студентов

23 января 2026, 11:15

Фото: iStock/Chinnapong

Правительство рассмотрит инициативу о введении ежегодной дополнительной выплаты — «тринадцатой стипендии» для студентов. Соответствующее предложение направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.