В Госдуме предложили ввести «тринадцатую» стипендию для студентов
Правительство рассмотрит инициативу о введении ежегодной дополнительной выплаты — «тринадцатой стипендии» для студентов. Соответствующее предложение направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
По словам депутата, действующие размеры стипендий остаются ниже прожиточного минимума и не покрывают базовые потребности обучающихся. При этом из-за учебной нагрузки студенты часто не имеют возможности получать стабильный дополнительный доход.
Лантратова отмечает, что в предновогодний период финансовая нагрузка традиционно возрастает, и предлагает рассмотреть выплату дополнительной стипендии по аналогии с «тринадцатой» пенсией. По её мнению, в публичной и парламентской повестке уже сформировалась «прецедентная логика» подобных мер, которую можно адаптировать для сферы образования.
Как сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», «тринадцатую» стипендию предлагается выплачивать в декабре студентам очной формы обучения, получающим государственную академическую или социальную стипендию. Также рассматривается возможность распространения выплаты на аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажёров.
