Юрист заявил, что из травму из-за плохой уборки снега можно получить компенсацию

Юрист Краснов: За травму из-за плохой уборки снега можно получить компенсацию
Россияне могут потребовать компенсацию за травмы, полученные из-за некачественной уборки городских улиц от снега и наледи. Об этом Общественной службе новостей рассказал член Общественной палаты города Москвы, Почетный адвокат России Дмитрий Краснов.
Он напомнил, что за уборку придомовых территорий отвечают УК или ТСЖ соответствующих домов, а остальные зоны находятся под ответственностью городских коммунальных служб.
«Если какой-то участок не был расчищен, человек упал и сломал себе какую-то часть тела, то у него появляется возможность обратиться в Гражданский суд, чтобы взыскать деньги на лечение и возместить моральный ущерб, то есть причиненные ему физические и нравственные страдания», — отметил Краснов в разговоре с Общественной Службой Новостей.
По его словам, если суд признает, что необходимые мероприятия по очистке дороги или тротуара действительно не были выполнены, то можно взыскать с ответчика денежные средства и переложить на него судебные издержки.
Однако Краснов уточнил, что одного заявления в суд будет недостаточно. Истцу придется доказать, что он получил травму именно из-за плохой работы коммунальных служб. Для этого подойдет фото или видео участка с неубранным снегом или не посыпанным тротуаром, а также приложить медицинское заключение из травмпункта и свидетельские показания.
Тем временем синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил в беседе с Москвой 24, что после потепления в столичный регион вернутся в начале февраля вернутся морозы до -18 °С.
Он уточнил, что в ближайшие выходные в столице ожидается -26 °С, а в столбики термометров могут опуститься еще ниже.
«Дальнейший прогноз затруднителен ввиду изменчивой атмосферной динамики. Наблюдается чередование волн теплого и холодного воздуха, что ведет к значительным температурным колебаниям — перепады могут достигать 10 °С в течение нескольких суток», — добавил Ильин.
При этом 28 и 29 января ожидается кратковременное потепление. Температура составит порядка -1…-6 °С ночью, а днем значения приблизятся к нулю.