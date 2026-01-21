Юрист заявил, что из травму из-за плохой уборки снега можно получить компенсацию

21 января 2026, 17:51

Юрист Краснов: За травму из-за плохой уборки снега можно получить компенсацию

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Россияне могут потребовать компенсацию за травмы, полученные из-за некачественной уборки городских улиц от снега и наледи. Об этом Общественной службе новостей рассказал член Общественной палаты города Москвы, Почетный адвокат России Дмитрий Краснов.





Он напомнил, что за уборку придомовых территорий отвечают УК или ТСЖ соответствующих домов, а остальные зоны находятся под ответственностью городских коммунальных служб.





«Если какой-то участок не был расчищен, человек упал и сломал себе какую-то часть тела, то у него появляется возможность обратиться в Гражданский суд, чтобы взыскать деньги на лечение и возместить моральный ущерб, то есть причиненные ему физические и нравственные страдания», — отметил Краснов в разговоре с Общественной Службой Новостей.

