Юрист предупредил об опасности при покупке смартфонов и других гаджетов «с рук»

23 января 2026, 05:33

Адвокат Дмитрий Пашин: Банк может блокировать операции с купленных «с рук» гаджетов

Фото: iStock/Михаил Руденко

При покупке смартфонов и других гаджетов «с рук» россияне всегда рискуют. Они могут столкнуться с блокировкой банковских операций, если устройство ранее использовалось мошенниками. Об этом рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин.





Он пояснил, что банк вправе заблокировать любую операцию по переводу средств, если возникнет подозрение, что она связана с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма. При этом особое внимание уделяется операциям, совершаемым с устройств, которые уже фигурировали в мошеннических схемах.



