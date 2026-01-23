Юрист предупредил об опасности при покупке смартфонов и других гаджетов «с рук»
Адвокат Дмитрий Пашин: Банк может блокировать операции с купленных «с рук» гаджетов
При покупке смартфонов и других гаджетов «с рук» россияне всегда рискуют. Они могут столкнуться с блокировкой банковских операций, если устройство ранее использовалось мошенниками. Об этом рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин.
Он пояснил, что банк вправе заблокировать любую операцию по переводу средств, если возникнет подозрение, что она связана с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма. При этом особое внимание уделяется операциям, совершаемым с устройств, которые уже фигурировали в мошеннических схемах.
Информация о таких «скомпрометированных» устройствах хранится в закрытой базе данных Банка России. Владелец не сможет проверить, числится ли его гаджет в этом списке. Юрист рекомендует приобретать электронику только в официальных магазинах или у проверенных продавцов, чтобы избежать неожиданных проблем с платежами.
